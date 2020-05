Restaurante que burlava turistas leva a investigação que implica polícias

Um restaurante da Baixa de Lisboa que burlava turistas, o Made In Correeiros, esteve na origem de uma investigação da PSP no âmbito da qual foram constituídos arguidos dois polícias, por suspeitas de integrarem um gangue que se dedicava à extorsão e ao tráfico de droga. Os agentes da autoridade não teriam um papel de liderança no gangue, papel esse reservado, segundo os investigadores, ao filho do dono do restaurante e a um sócio deste último.

