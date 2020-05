Suspeito disse à polícia que matou estudante de 23 anos por ciúmes. Corpo por encontrar

Rúben Couto, 25 anos, foi detido pela Policia Judiciária (PJ) de Lisboa, na quarta-feira, por ser o presumível autor do homicídio de uma colega de 23. A jovem, natural de Elvas, mas a estudar em Lisboa, estava desaparecida há seis dias. O alerta foi dado pela mãe no domingo, depois de contactada por colegas da filha por não conseguirem falar com ela. O homem terá confessado o homicídio e disse que se livrou do corpo no rio Tejo, junto ao Cais da Matinha. As autoridades estiveram a fazer buscas durante a manhã de quinta-feira, mas sem sucesso. O corpo continua por encontrar.

