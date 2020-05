Estudante de 25 anos detido por suspeitas de matar colega e esconder corpo

Um jovem de 25 anos foi detido por ser o presumível autor do homicídio de uma colega de 23, informou a Polícia Judiciária (PJ) nesta quinta-feira. A jovem estava desaparecida há seis dias.

Segundo a TVI, ambos eram estudantes universitários no curso de Psicologia e seriam namorados; em causa estaria uma relação obsessiva e um crime motivado por ciúmes.

A PJ refere que o crime aconteceu na noite de dia 22 de Maio, em Lisboa, “vitimando uma mulher, de 23 anos, colega do presumível autor, a qual se encontrava desaparecida desde então”. O suspeito foi detido através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo por “fortes indícios da prática de um crime de homicídio consumado”.

“A Polícia Judiciária prossegue as diligências investigatórias e apresentará o detido a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coacção processual adequadas”, lê-se ainda no comunicado da PJ enviado às redacções.

A TVI adianta ainda que o suspeito confessou o crime e que terá enterrado o corpo da vítima junto ao rio Tejo. A família da vítima acabou por dá-la como desaparecida e a participação foi feita à PSP.