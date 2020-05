Covid-19: Reitoria da Universidade de Lisboa diz que há dez casos de infecção na instituição

A Universidade de Lisboa (UL) informou esta quinta-feira, em respostas ao PÚBLICO, que até agora existem dez pessoas infectadas com o novo coronavírus “em toda” a instituição. Destes, cinco são funcionárias de uma das cantinas universitárias.

“Pertencem todas ao mesmo turno. Estão em casa, de quarentena, com uma carga viral muito baixa”, referiu o assessor da reitoria da UL. A mesma fonte indicou que as cantinas estão encerradas desde a proclamação do estado de urgência, em Março, e que as refeições são servidas em regime de takeaway, pelo que “não estiveram em contacto próximo” com estudantes.

Outra das pessoas infectadas é uma funcionária dos Serviços de Acção Social da UL, que trabalha numa das residências universitárias situadas na Faculdade de Motricidade Humana. Este caso levou a que os poucos estudantes que estão ali alojados, por serem oriundos de outras localidades, se tivessem barricado nesta quarta-feira de modo a evitar a entrada dos seus colegas que vivem na residência onde trabalha a funcionária infectada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta solução fora planeada pela reitoria para levar por diante a desinfecção daquelas instalações. Já na noite desta quarta-feira, o reitor da UL, António Cruz Serra, anunciou que os estudantes serão obrigados a coabitar num único edifício.

“Se isso acalma os estudantes, não vamos obrigar ninguém a mudar de residência”, disse à Lusa, adiantando que podem ficar na mesma residência onde estavam até serem testados, o que deverá acontecer nesta sexta-feira. Explicou ainda que o objectivo era apenas proceder à rápida descontaminação do edifício da Residência I, onde foi detectado o caso da covid-19.