Mais 13 mortes e o maior aumento diário em 20 dias. Lisboa com 87% dos novos casos

Portugal registou esta quinta-feira mais 13 mortes por covid-19 – o que corresponde a um aumento de 0,95% nas últimas 24 horas. No total, contabilizam-se até ao momento 1369 vítimas mortais. Há mais 304 casos de infecção pelo novo coronavírus (o maior aumento diário desde o dia 8 de Maio), o que corresponde a uma subida percentual de 0,96%, num total de 31.596 casos confirmados.

Dos novos casos, 265 (87,2% do total) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, aprofundando uma tendência que dura há vários dias e que poderá justificar uma resposta diferenciada por parte do Governo.

Os dados constam do boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há ainda 18.637 pessoas recuperadas, mais 288 do que na quarta-feira. Estão internadas 512 pessoas (mais duas do que ontem) e 65 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos uma do que na quarta-feira). No total, 35,1% dos doentes infectados estão a recuperar no domicílio e 1,6% estão internados: 0,2% em unidades de cuidados intensivos e 1,4% em enfermaria.

Actualmente, registam-se 11.590 casos de infecção activos em Portugal (valor calculado depois de subtraído o número de mortes e de recuperados ao total de caso confirmados).

A taxa de letalidade global é de 4,3%. Acima dos 70 anos, a taxa de letalidade sobe para 16,9%, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa desta quinta-feira sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Os dados divulgados pela DGS revelam ainda que, entre as 13 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, inclui-se uma mulher com menos de 40 anos.

Em termos absolutos, a região norte continua a ser a mais afectada desde o início do surto, com 16.718 casos confirmados e 761 mortes. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 10.320 casos positivos e 340 óbitos. Por concelhos, Lisboa concentra o maior número de casos (2290), seguindo-se Vila Nova de Gaia (1553 casos) e Porto (1351).

Há quase 5,7 milhões de casos positivos em todo o mundo, mais de 355 mil mortes e 2,3 milhões de recuperados.