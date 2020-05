Parlamento preocupado com situação nas farmácias compromete-se a apoiar o sector

A Assembleia da República irá votar esta quinta-feira quatro projectos de resolução sobre o risco económico em que se encontram centenas de farmácias. Os projectos, um do PCP, um do CDS e dois da Iniciativa Liberal, foram apresentados esta quarta-feira, dia em que foi lida a petição “salvar as farmácias, cumprir o SNS”, que reuniu mais de 120 mil assinaturas, tornando-se a mais participada das duas últimas legislaturas, ou seja, desde 2011.

