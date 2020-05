Líder da bancada do PS diz que austeridade foi “errada e não pode ser repetida”

Ana Catarina Mendes, líder da bancada socialista, salientou a importância decisiva do Estado social na crise sanitária e económica gerada pela pandemia, considerando que a resposta da “austeridade foi errada e não pode ser repetida”. A ideia foi transmitida no arranque de uma interpelação do PS ao Governo sobre respostas do estado social à covid-19.

Elogiando o “clima de cooperação institucional entre Assembleia, Governo e Presidente da República, Ana Catarina Mendes lembrou a “resposta pronta” do executivo ao nível do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social e da escola pública.

“Aqueles que desvalorizaram o Estado social tiveram aqui a prova de como estavam equivocados. Aos que defendem o Estado mínimo, os socialistas respondem com um Estado social forte”, disse, justificando assim a interpelação ao Governo.

A líder da bancada socialista defendeu que “foi a existência de um Estado social e não assistencialista que permitiu a resposta social à crise, uma resposta solidária e que não deixou ninguém para trás”. Com recurso à frase “estávamos certos”, a deputada aplicou a ideia ao investimento feito na “anterior legislatura” no SNS, na protecção social e na escola pública, rejeitando a resposta da “austeridade”. “Foi errada e não pode ser repetida”, sublinhou, assumindo que a estratégia alinhada há cinco anos: “Iniciámos esta trajectória em 2015 não nos desviaremos da trajectória de um Estado social que se mostrou absolutamente vital para os portugueses”.

Por parte do Governo, no período de abertura do debate, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, partilhou a ideia do Estado social forte e deixou alguns números sobre os apoios concedidos nos últimos meses.

“Em dois meses com as medidas de apoio abrangemos 1,2 milhões de trabalhadores, 138 mil empresas, no valor global de 620 milhões de euros”, disse, referindo ainda que estão em layoff 804 mil trabalhadores de 99.500 empresas, que correspondem a valores pagos de 470 milhões de euros. Os apoios, adiantou, abrangeram 160 mil trabalhadores independentes e 14 mil sócios-gerentes de pequenas empresas.

Durante o debate, os partidos quiseram saber se há disponibilidade do Governo para alargar o leque de medidas de apoio, mas Ana Mendes Godinho não abriu a porta. Apenas vincou que está a ser regulamentado novamente o layoff, defendeu que a grande preocupação nesta medida foi “amortecer os números do desemprego” e garantir que ninguém recebia menos que o salário mínimo nacional - e desde Março há mais 85 mil pessoas inscritas nos centros de emprego das áreas do turismo, comércio e indústria transformadora.

A socialista Maria Begonha quis saber que medidas específicas estão a ser preparadas para os jovens e a ministra disse esta faixa etária é “fundamental” e terá políticas próprias de apoio ao emprego sustentável. “Com este Governo, os jovens não serão aconselhados a emigrar”, garantiu.

Já o bloquista José Soeiro bem tentou obter de Ana Mendes Godinho alguma resposta positiva para propostas do partido como a proibição de despedir e distribuir dividendos, o pagamento integral do salário a quem está em layoff, aumentar o valor do apoio de 219 euros mensais aos trabalhadores independentes ou alargar aos cuidadores informais o apoio aos pais que ficaram em casa com filhos menores. A ministra limitou-se a prometer mais regulamentação do layoff e a lembrar os apoios e a “preocupação com o esforço partilhado entre todos” - as empresas que recebem apoios não podem distribuir lucros nem fazer despedimento colectivo.