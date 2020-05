A epidemia está a atingir as classes sociais mais baixas

A sétima reunião entre especialistas, políticos e parceiros sociais realizou-se esta quinta-feira de manhã, no Infarmed, na véspera de o Conselho de Ministros avançar para a terceira fase de desconfinamento. Ainda antes do final do encontro para analisar dados relativos ao período pós-quarentena, a líder do Bloco de Esquerda escreveu na rede social Twitter que “os dados contrariam todos os discursos moralistas sobre a pandemia”. Mas a discussão centrou-se no facto de a epidemia estar a atingir os estratos socioeconómicos mais baixos. ​

