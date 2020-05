A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Mali - No meu canto parado

Acredito que vivo perto de uma riqueza de diferenças e contrastes. Entre as velhas e os velhos e toda uma tradição que está a acabar, que leva repertórios, saberes, formas de falar, expressões e conhecimentos, e os estrangeiros que aqui vivem e aqui propagam a sua diversidade e os seus saberes. A toda uma nova geração de músicos, que se inventa, que escreve as suas razões, os seus credos de aqui viver. Cada vez mais sei que fizemos a decisão certa de vir para viver para Serpins, abertos ao mundo, mas com a noção das montanhas. Que nos salvam a vida.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos