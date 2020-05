Comissões de desprotecção

Nos últimos anos, Portugal viu nascer organismos que no caso das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, era suposto cumprirem a função para que foram criadas, mas os sucessivos acontecimentos relatados na comunicação social colocam em causa a eficácia e a capacidade destes serviços, no que respeita à protecção das crianças.

O que é certo é que continuamos a ter um Estado negligente, quando temos conhecimento de que existem crianças sinalizadas em ambientes familiares complicados, e as entidades visadas não actuam em conformidade com as situações das quais tem o devido conhecimento.

Não basta criarem-se entidades apenas para que as mesmas contribuam para a redução dos números de desemprego, sendo necessário que quem ocupa determinados lugares reúna condições para o desempenho das suas responsabilidades pelo que a pergunta que deve ser feita é a de quantas mais crianças serão alvo de abuso, maltratadas e mortas como a pequena Valentina, às mãos dos seus progenitores ou outros, para que as entidades que supostamente as deveriam proteger cumpram capazmente a missão para que foram criadas?

Américo Lourenço, Sines

Classe dominante dividida

Com a pandemia, o Brasil chegou a um ponto extremo na contradição política e econômica. A pergunta está colocada para todos: quem apoia e tem consciência exata da barbárie e genocídio para onde caminha o país? Simples e terrível assim. De um lado, parte majoritária da população totalmente desprotegida conduzida como gado para o matadouro, de outro, percentual consciente minoritário da população, sem força, impedida pela pandemia de se manifestar, como sempre fez, nas ruas e praças. No centro do furacão o núcleo duro, responsável pela tragédia, ocupado por uma classe dominante de neofascistas e neoliberais (ricos e bilionários), controlando Estado, o governo, dividida e omissa entre mata e esfola ou só esfola. Mas aí surge outra dúvida e pergunta: será essa elite tão estúpida e atrasada em acreditar que ela é responsável por investimento e crescimento do país sem trabalhador?

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro

Demagogo ou filantropo?

António Saraiva, da CIP, insiste veementemente, perante a crise pandémica instalada, que as empresas precisam de ser capitalizadas. Pois, pois! Se grosso modo, os administradores não tivessem vivido à tripa forra como se não houvesse amanhã, em viagens de sonho e estadas paradisíacas, usufruindo viaturas de topo de gama como se máquinas agrícolas fossem, bem como distribuindo dividendos de modo a pôr em risco a solvabilidade das (suas) empresas, que também são pertença dos trabalhadores, que eufemisticamente chamam de colaboradores, nada disto se passaria com a gravidade, que agora é vivenciada.

José Amaral, Vila Nova de Gaia