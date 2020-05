A sombra da covid-19 tirou 100 mil vidas aos EUA, e ninguém sabe se o pior já passou

No dia 22 de Janeiro, quando o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse numa entrevista ao canal CNBC que não estava preocupado com o primeiro caso do vírus SARS-CoV-2 no país, ninguém esperava que nos quatro meses seguintes morreriam tantos americanos por causa de uma nova doença como em quase 50 anos de guerra em sítios tão longínquos como a Coreia, o Vietname, o Afeganistão e o Iraque.

