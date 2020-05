Convento do Carmo reabre no Dia da Criança com entrada gratuita

As ruínas e o museu arqueológico do Convento do Carmo vão reabrir na próxima segunda-feira com entrada gratuita e uma programação especial para crianças, já que 1 de Junho é o dia delas. Tirando partido de ser fundamentalmente um grande espaço ao ar livre, neste histórico monumento lisboeta haverá conversas, concertos, teatro e espectáculos multimédia ao longo de todo o Verão.

A Associação dos Arqueólogos Portugueses, que gere o que sobra do convento mandado construir por D. Nuno Álvares Pereira no século XIV e o museu ali criado no século XIX, divulgou a programação para o Dia Mundial da Criança, onde se incluem “Conversas Intimistas a céu aberto” (às 11h e às 12h) e uma visita guiada à colecção arqueológica ao ar livre (às 15h e às 16h).

Para o mesmo dia está marcada a estreia de um novo espectáculo imersivo, desta vez dedicado aos 630 anos de história do convento. As sessões estão a cargo da empresa Ocubo, decorrem de 20 em 20 minutos e estão limitadas a 20 pessoas de cada vez. A mesma empresa vai repor, a partir de meados de Junho, o anterior espectáculo que concebeu para este espaço, Lisbon Under Stars, que teve milhares de espectadores em edições passadas.

Mas o Verão do Carmo far-se-á também com a peça O Rei João, de William Shakespeare, levada à cena pela companhia Teatro do Bairro com encenação de António Pires, entre 29 de Julho e 15 de Agosto. Logo a seguir, de 22 de Agosto a 5 de Setembro, decorrerá o Operafest Lisboa, um festival de ópera que se estreia em 2020 e que levará às ruínas do Carmo a Tosca, de Puccini, e A Médium, de Gian-Carlo Menotti.

“Estaremos novamente de braços abertos para acolher os portugueses”, afirma Célia Pereira, conservadora do museu, explicando que toda a programação está a ser pensada para cumprir as directivas de saúde pública emanadas pela Direcção-Geral de Saúde.

Ainda durante o mês de Junho vai decorrer um concurso de histórias sobre o Carmo, chamado “São a nossa inspiração!”, que desafia os visitantes a escreverem ou desenharem uma memória particularmente feliz do convento.

Até ao fim do ano, por decisão da Associação dos Arqueólogos Portugueses, os profissionais de saúde não pagam bilhete na visita ao Carmo. O espaço teve uma intervenção de restauro recente, através da qual foi devolvida a cor branca ao pórtico do convento, onde ficaram em evidência elementos desconhecidos durante, pelo menos, um século.