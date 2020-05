Aprender a lavar as mãos com Gru e os Minions

Gru e os populares Minions amarelos da saga animada Gru - O Maldisposto estão a incentivar as pessoas a manter a distância para ajudar a combater a disseminação do novo coronavírus, foi revelado num anúncio de serviço público esta quarta-feira.

Illumination, o estúdio de animação por trás do filme, desenvolveu o anúncio em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU).

Steve Carrell dá voz a Gru, no anúncio que vai ser traduzido em diversas línguas incluindo espanhol, francês, português, árabe, entre outros.

No anúncio de um minuto, o Gru incentiva as pessoas a lavarem as mãos regularmente e a manterem a distância física, a encontrarem actividades divertidas para fazer em casa como dançar ou cozinhar um novo prato, e a serem amáveis para os outros.

“Nesta altura difícil, devemos encontrar todas as maneiras possíveis de dar esperança às pessoas enquanto partilhamos conselhos que protegem a nossa saúde”, resume Tedros Adhanom, director-geral da OMS, em comunicado.