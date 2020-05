Santa Maria da Feira reabre uma das suas pérolas

O espaço, renovado no Verão passado e uma das pérolas da cidade, situa-se numa das encostas do Castelo da Feira e dá asas à comunhão com a natureza, num passeio marcado por “árvores centenárias, trilhos, um lago atravessado por uma ponte e uma gruta artificial que relembra a arte de Antoni Gaudí”.

A quinta carrega nos ombros momentos da história nacional e traz ao peito memórias que fazem parte dos álbuns de família de muitos portugueses.

É lá que se realiza, por alturas do Natal, o parque temático Perlim e, no Verão, parte da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, a maior recriação histórica medieval da Europa, este ano cancelada por causa da covid-19 e que em 2021 promete uma festa com pompa, à altura do seu quarto de século de existência.

As portas estão abertas todos os dias, das 8h30 às 20h (nos meses de Abril, Maio e Outubro); das 8h30 às 21h30 (de Junho a Setembro); e das 9h às 17h (de Novembro a Março). A quinta, de entrada gratuita, deixa um pedido especial aos visitantes, em conformidade com as recomendações sanitárias em vigor: “Pelo nosso futuro, seja prudente. Proteja-se a si e a quem o rodeia!”.