Procura por casas de férias aumenta 380% com o fim do Estado de emergência

A procura por casa de férias na página online OLX cresceu 308% em Maio face ao mês de Abril, período que coincide com o início do desconfinamento, a 4 de Maio. O estudo da OLX foi divulgado esta quinta-feira e contabiliza os primeiros cinco meses do ano, até 22 de Maio.

A percentagem aumenta ainda mais se considerarmos as casas de férias com piscina que, segundo o estudo da empresa, tiveram um crescimento na procura de 472% em número de pesquisas por anúncio e 400% em número de pessoas a procurar.

Antes da covid-19 (entre 1 de Janeiro e 12 de Março) a palavra mais pesquisada na categoria de “casas de férias” era “Algarve”, mas entre 1 e 22 de Maio, “piscina privada” passou a ser o conceito preferencial dos clientes.

Apesar do grande aumento após o fim do Estado de emergência – a 3 de Maio -, não foi o suficiente para chegar aos níveis da procura de 2019. De Janeiro a Maio de 2020 a procura por casas de férias diminui 48% face ao período homólogo.

Faro, Braga e Setúbal são os distritos mais procurados. Entre as zonas mais procuradas dos respectivos distritos incluem-se Vila Real de Santo António, Portimão, Albufeira, Vieira do Minho, Terras de Bouro, Esposende, Sesimbra, Almada (Costa da Caparica) e Grândola.

A oferta também aumentou nas casas de férias. Maio registou mais 27% de anúncios activos do que Abril, chegando aos 2499 anúncios. Os três distritos com maior aumento foram Faro, Lisboa e Braga.

Face aos primeiros cinco meses de 2019 os preços por semana aumentaram em 2020. Nos dez distritos apresentados no estudo, apenas quatro tiveram um decréscimo no valor médio, sendo a maior redução em Faro (menos 26 euros). Os restantes aumentaram todos os valores, sendo o maior aumento do preço médio em Viana do Castelo (mais 81 euros).