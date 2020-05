O “whatever it takes” de Von der Leyen (com uma ajuda de Merkel)

1. À excepção das forças políticas extremistas e populistas, o novo “Plano Marshall” – podemos bem chamar-lhe assim –, anunciado na quarta-feira pela presidente da Comissão, foi saudado em quase toda a Europa com entusiasmo e com um forte sentimento de alívio. Em dois meses, a União Europeia conseguiu demonstrar que é capaz de encontrar uma resposta comum, solidária, inteligente e suficientemente forte para demonstrar aos cidadãos europeus, aos mercados, aos parceiros internacionais, que não será esta brutal crise pandémica a ditar-lhe o fim. Pelo contrário, talvez tenha encontrado uma alma nova, capaz de fazê-la sair da letargia em que caiu na última década. Falta ainda vencer as derradeiras resistências dos chamados países “frugais”, incluindo os respectivos parlamentos nacionais, que se opõem a transferências directas para os países mais afectados pela crise ou cujas economias dispõem de menos margem de manobra para enfrentá-la. Ainda não viraram a página.

No total, o plano da Comissão ronda os 1,8 biliões de euros (trillions, em língua inglesa, que ajuda a comparar melhor com as ajudas aprovadas pelo Congresso norte-americano, não lhe ficando muito atrás). Se somarmos o pacote de apoio à emergência sanitária aprovado pelo Eurogrupo, de 540 mil milhões de euros sob a forma de empréstimos, não restam grandes dúvidas de que a Europa conseguiu estar à altura de uma crise cujos efeitos económicos e sociais só são comparáveis com a Grande Depressão.

No momento em que a presidente da Comissão anunciava o seu plano, Christine Lagarde lembrava que as previsões de contracção da economia europeia feitas em Bruxelas (abaixo dos 8%) podem revelar-se demasiado optimistas. Nos cálculos do BCE deverão ir até aos 12%, o que deixa a contracção sofrida no pico da crise financeira a uma grande distância. Convém sempre lembrar que o BCE está a levar a cabo um programa de emergência de compra de activos também ele da ordem dos 750 mil milhões de euros, que aliviou a pressão dos mercados financeiros sobre as dívidas dos países mais vulneráveis da zona euro, dando tempo à Comissão para preparar o plano de recuperação agora anunciado.

Em conclusão, com o BCE e a Comissão à altura da sua missão de guardiões do euro e da Europa, com o eixo franco-alemão ressuscitado e pronto para fazer o que for preciso para cumprir o seu papel de “motor” da integração europeia, indispensável mesmo que não suficiente, a Europa foi buscar forças à sua razão de ser e à sua história para vencer esta prova de vida.

Ainda falta, mesmo assim, uma longa caminhada.

2. A resposta à crise não afasta as diferentes capacidades dos diferentes países para vencer os desafios económicos e sociais que enfrentam. Apenas um exemplo. Das ajudas de Estado aprovadas pela Comissão até agora, no valor total de 1,9 biliões de euros, metade foram concedidas na Alemanha O alerta veio da própria vice-presidente da Comissão, Margrethe Vestager​, para provar até que ponto as regras de concorrência no espaço europeu são relevantes em situação normal para impedir fortes distorções no Mercado Interno, quase sempre em benefício dos mesmos. Portugal não dispõe dos meios da Alemanha, muito longe disso, para ajudar as suas empresas.

Mas também há outra forma de olhar para os financiamentos que ficam à disposição dos países mais vulneráveis. Com a necessidade de fortalecer a capacidade industrial europeia, dando-lhe a tão falada “autonomia estratégica” que a torne menos dependente de algumas produções chinesas e asiáticas, os novos financiamentos abrem novas oportunidades. Há um risco que Lisboa sempre denunciou: a tendência para proteger os chamados “campeões europeus” que não são mais do que “campeões nacionais”, normalmente dos grandes países. Mas também pode ser uma forma de canalizar recursos europeus para sectores industriais relevantes para países como Portugal, desde que prevaleça o critério da inovação e não o da dimensão. Abre-se, portanto, um período novo na reconstrução europeia para os países que precisam de convergir mais rapidamente com a média de riqueza europeia, que não se resume à abundância de financiamento.

3. A Alemanha não faltou à chamada e isso acabou por fazer toda a diferença. Cabe-lhe presidir à União Europeia no semestre que começa a 1 de Julho, o que quer dizer que pode vir a ter um papel crucial na aprovação e na aplicação deste novo “Plano Marshall” europeu. Quando reagiu à proposta de Von der Leyen, a chanceler lembrou que as negociações não vão ser fácies, nem ficarão concluídas no próximo Conselho Europeu ainda durante a presidência croata (a 19 de Junho), o que quer dizer que lhe caberá a si concluí-las já durante a presidência alemã. Portugal terá a presidência seguinte e os programas dos dois semestres serão articulados (incluindo com a Eslovénia, que virá a seguir), o que terá a dupla vantagem de juntar a economia mais poderosa da União e uma das suas economias periféricas mais vulneráveis. O fácil e já antigo entendimento entre Angela Merkel e António Costa facilitará as coisas.

Mas talvez o lado mais relevante desta coincidência esteja em que a presidência alemã se transforme na oportunidade para a chanceler fechar em beleza o longo período em que foi a mais poderosa líder europeia, a voz indispensável da imagem da Europa no mundo e um rosto que se tornou familiar pelas melhores e, por vezes, pelas piores razões para os quase 500 milhões de cidadãos europeus. Não apenas para liderar a Europa nesta fase crucial da sua recuperação económica e social, como para a outra batalha que a União tem pela frente: fazer alguma diferença num mundo que resvala cada vez mais para o confronto e para o autoritarismo. Pelo menos até que os Estados Unidos possam regressar ao seu papel de superpotência benigna e democrática.

É pedir muito à Alemanha e à sua chanceler? Talvez. Mas também eram poucos os que acreditavam no “grande gesto” de Merkel para salvar a Europa. Há direito a alguma esperança

Internamente, a capacidade de reacção dos governos e das instituições europeias afasta o risco imediato do recrudescimento das forças políticas extremistas e populistas. “São 750 mil milhões contra os populismos”, disse o antigo primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. Varsóvia e Budapeste vão ter de fazer algumas contas. A questão faz parte da agenda que Berlim preparou para a sua presidência.

Externamente, não cortar as pontes com o aliado americano, apesar de Trump, nem com o aliado britânico, apesar do “Brexit”, fazer frente à China, ajudar os países mais pobres que a pandemia vai tornar ainda mais pobres e enfrentar os riscos de recessão democrática, parecem tarefas gigantescas, mas que a Europa tem de incluir na sua agenda, sob pena de se negar a si própria e de ferir os seus interesses de médio e longo prazo. Portugal tem, no domínio das relações da Europa com o mundo, uma vocação atlantista que será útil para que Berlim olhe o mundo de outra maneira.

É pedir muito à Alemanha e à sua chanceler? Talvez. Mas também eram poucos os que acreditavam no “grande gesto” de Merkel para salvar a Europa. Há direito a alguma esperança.