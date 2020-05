FPF determina avaliações disciplinares diárias até final da época

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai acompanhar o ritmo da calendarização da retoma da I Liga, apreciando as questões disciplinares diariamente, anunciou nesta quinta-feira o organismo.

“A circunstância excepcional de serem realizados jogos todos os dias e de haver intervalos reduzidos entre as jornadas, levam a que o CD acompanhe o ritmo da competição e aprecie as situações do foro disciplinar também diariamente, assim receba os relatórios de árbitros e delegados”, lê-se no site oficial da FPF.

A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, na quarta-feira, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, disputadas até 26 de Julho.

“Desta forma, o CD evita eventual caducidade do processo sumário e salvaguarda o efeito de possíveis recursos”, remata a FPF, no anúncio destes novos procedimentos para decisão dos processos sumários das últimas jornadas do campeonato.

No actual contexto de sobrecarga de jogos, entende a FPF que a “normal” reunião do sector profissional do CD às terças-feiras poderia “colocar em causa a acção disciplinar inerente à competição desportiva em causa, muito em particular no domínio dos processos sumários”.

Estes processos têm de ser decididos em cinco dias após a recepção dos relatórios de árbitros e delegados, entre outros, permitindo o recurso para o pleno da secção profissional também em cinco dias, pelo que o CD vai analisar, decidir e publicitar estes casos nos dias seguintes à realização dos jogos.