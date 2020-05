Fórmula 1: GP dos Países Baixos adiado para 2021

O Grande Prémio de Fórmula 1 dos Países Baixos foi adiado para 2021, por força dos efeitos da pandemia de covid-19. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, provocando mais uma alteração num calendário já bastante descaracterizado.

Cai, assim, por terra a corrida prevista para Zandvoort, que seria a primeira no país desde 1985. “Estou à espera disto há 35 anos, por isso posso esperar mais um”, reagiu o director desportivo da corrida, Jan Lammers.

Este é já o quarto Grande Prémio a ser cancelada no calendário do Mundial de 2020, depois de o mesmo ter sucedido com as provas na Austrália, no Mónaco e em França. Já as corridas no Bahrein, China, Vietname, Espanha, Azerbaijão e Canadá foram adiadas.