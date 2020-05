Benfica quer Estádio da Luz cheio de... cachecóis

O Benfica pediu aos seus sócios para estes enviarem os seus cachecóis para o clube. A ideia dos responsáveis “encarnados” é cobrir todo o Estádio da Luz com os adereços dos seus adeptos nos cinco jogos que a equipa de futebol ainda disputará em casa.

Com o regresso da I Liga (suspensa em Março devido à pandemia da covid-19) mas com os jogos a serem disputados à porta fechada, o campeão português quer preencher as bancadas da Luz com os adereços dos adeptos, numa iniciativa a que o clube deu o nome “não baixamos os braços”.

No anúncio promocional, os futebolistas Jota, Samaris, Grimaldo, Chiquinho e Vinícius convidam os sócios benfiquistas a entregarem os seus cachecóis, nas lojas oficiais, nas casas do Benfica ou por correio.

O Benfica diz ainda que esta iniciativa - que também já tinha sido adoptada pelo menos pelo Boavista - será perpetuada no final do campeonato, com uma instalação permanente em que serão utilizados os cachecóis recebidos, no que diz ser um contributo para “ajudar a equipa a alcançar o 38 [título nacional]”.

No momento da suspensão da I Liga, após o fim-de-semana de 7 e 8 de Março, na 24.ª jornada, o Benfica seguia em segundo lugar, a um ponto do líder FC Porto, e o seu regresso será na quinta-feira da próxima semana diante do Tondela.

Assim, nas dez jornadas que faltam, a equipa “encarnada” defronta em casa o Tondela, Santa Clara, Boavista, Vitória de Guimarães e Sporting, e fora o Portimonense, Rio Ave, Marítimo, Famalicão e Desportivo das Aves.

A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 3 de Junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, disputadas até 26 de Julho.