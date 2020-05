Super Bock Super Rock anuncia os primeiros nomes para edição de 2021

Os britânicos Foals, os norte-americanos Local Natives e o norueguês Boy Pablo, que já estavam no cartaz do Super Bock Super Rock (SBSR) para a edição deste verão, adiada devido à pandemia, foram anunciados pelo festival para 2021. Os Foals, que adiaram no início do mês a digressão europeia que tinham planeada para os próximos meses, continuam na condição de cabeças-de-cartaz, enquanto os Local Natives e Boy Pablo subirão ao palco EDP.

Os três nomes actuam no último dia daquela que será a 26.ª edição do SBSR, a acontecer entre 15 e 17 de Julho de 2021. No site, o festival avança que “todos os bilhetes já adquiridos” para os concertos que decorreriam este ano “serão automaticamente válidos para as novas datas”, e explica também que está a “trabalhar para manter o mesmo ou um ainda melhor cartaz”. A$AP Rocky, Brockhampton, GoldLink, King Gizzard & The Lizard Wizard, Kali Uchis, Rex Orange County ou Slow J eram algumas das confirmações para a edição de 2020.

A 21 de Maio, foi aprovada por maioria no Parlamento a proposta de lei do Governo que estabelece a proibição da realização de “festivais e espectáculos de natureza análoga” até 30 de Setembro. Esta terça-feira, o Ministério da Cultura deu luz verde aos teatros, cinemas e outros recintos de espectáculos fechados para reabrir, com todas as filas ocupadas e um lugar de intervalo entre os espectadores, que serão obrigados a utilizar máscara protectora.