Uma nova Feira do Livro de Frankfurt num ano excepcional

“O mundo mudou. Temos de encarar estes desafios e temos de os discutir, mas temos de dar aos livros o seu palco. Foi por isso que decidimos ir avante com a realização da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, entre os dias 14 e 18 de Outubro, apesar da pandemia de covid-19”, disse nesta quinta-feira Juergen Boos, o presidente e CEO daquela que é a mais importante feira mundial do sector e que este ano terá uma “edição muito especial”.

