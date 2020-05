Morreu a actriz alemã Irm Hermann, rosto do cinema de Rainer Werner Fassbinder, “a sua coisa, a sua alma”

A actriz alemã Irm Hermann, rosto dos filmes de Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) e figura habitual da televisão no seu país, morreu na terça-feira, aos 77 anos, após adoecer subitamente. Dizer que foi um dos pilares do “sistema” Fassbinder (apareceu em 18 dos seus filmes e séries de televisão e em alguns dos mais incandescentes, como As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, 1972, O Mercador das Quatro Estações, 1972, Berlin Alexanderplatz, 1980), é dizer que foi um dos peões da crueldade e da manipulação emocional em que assentava a energia do realizador. De quem foi a mais fiel das amorosas e sempre a mais preterida, em favor de Ingrid Caven (com quem Fassbinder se casou), de Hannah Schygula (que era a estrela de Rainer, a sua Marilyn) ou de Günther Kauffmann e de El Hedi ben Salem, os amantes do realizador.

“Tratava-se de maneira tal que sempre me julguei mesquinha, insuportável. Tentei suicidar-me. Quando voltou a acontecer tentei afastar-me dele mas ele veio buscar-me e eu cedi”, contava em Une Vie de Rainer Werner Fassbinder, L'Amour est plus froid que la mort, o livro de Robert Katz (1987). “Eu era a sua coisa, a sua alma”.

Nascida em Munique, em 1942, trabalhava na capital da Baviera quando foi descoberta por Fassbinder num casting. Na verdade, conhecera-o antes num bar, em que Fassbinder e a sua troupe liam um dos seus textos dramáticos. “Parecia informe, incrivelmente inchado, o rosto cravado de marcas de varíola. Horroroso. Repugnante mesmo”. Como é visível, foi o coup de foudre. Irm, que trabalhava como secretária do Automóvel Clube, foi depois desafiada pelo realizador a ser sua agente, a abandonar a sua vida de pequeno-burguesa e juntar-se à sua troupe de teatro radical, o Anti-Theater. Foi como se o seu masoquismo estivesse à espera do sadismo do realizador, ou vice-versa. Embora haja quem interprete de forma psicanalítica a crueldade de Rainer para com Irm: ela seria parecida com a mãe do realizador, Lilo Pempeti, e dessa forma a violência de Rainer era uma forma de se dirigir à mãe.

Rainer disse um dia que foi buscar Irm porque detectou nela uma essência, a de interpretar “vítimas natas”. “Ela só encontra a sua identidade ou o seu prazer no sofrimento, no facto de ser oprimida”. A partir do primeiro papel numa das primeiras curtas-metragens do cineasta, O Mendigo, de 1966, passou a ser, então, “a sua alma, a sua coisa”. Terão ficado célebres os episódios de tortura emocional a que Rainer a sujeitou na rodagem de O Mercador das Quatro Estações, fazendo como habitualmente fazia, servindo-se do ciúme e do castigo, elogiando uns para despromover outros (era assim que distribuía os papéis entre o seu grupo). A actriz receberia um prémio de interpretação na Alemanha por esse filme, e com muita ironia, e igual crueldade, há quem veja aí um exemplo da “genial direcção de actores” de Rainer Werner Fassbinder. Um cineasta, obviamente, genial.

Mas Irm Hermann não foi apenas actriz dos filmes de Rainer Werner Fassbinder, foi também sua confidente e companheira de projectos para cinema, teatro e televisão, destaca a biografia. É também creditada como assistente de realização de Fassbinder, em filmes como Jogos Perigosos (1973), produzido para televisão, e O Direito do Mais Forte à Liberdade (1975). Trabalhou também com outros realizadores, entre os quais Werner Herzog (Woyzeck – O Soldado Atraiçoado, em 1979, a partir da peça de Georg Büchner) ou Hans W. Geissendörfer. (A Montanha Mágica, 1982, adaptação do romance de Thomas Mann). Entre Munique e Berlim, onde fixou residência nos anos 1970, concentrou-se, a partir da década de 1990, em produções televisivas, desde comédias familiares a séries policiais. Escapou a Fassbinder, manteve-se activa até ao final, e este pode ter sido, afinal, a suprema vingança de uma “vítima nata”.