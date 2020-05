O desconfinar das artes na Culturgest

No edifício de Lisboa pode ser (re)vista Lendo Resolve-se: Álvaro Lapa e a Literatura, exposição comissariada por Óscar Faria e dedicada a um dos mais influentes e enigmáticos artistas da pintura portuguesa contemporânea, a partir da série de pinturas Cadernos de Escritores.

No Porto, a fundação volta a acolher Sol Cego, uma instalação imersiva da artista italiana Elisa Strinna, com curadoria de Delfim Sardo, construída “a partir da constatação de que o fundo do oceano está juncado de cabos subaquáticos”.

Agora sujeitas a novas regras de visita, como o uso obrigatório de máscara e a redução da lotação das salas, trazem também alterações nos horários: terça a domingo, das 13h às 18h (Lisboa) e quarta a domingo, das 14h30 às 18h30 (Porto), com entradas a 3€ e gratuitas, respectivamente.

No cartaz desta quinta-feira, e a estrear a programação online de música na Culturgest, está a actuação de Adriana Sá, transmitida em streaming nos palcos virtuais da casa (Facebook, YouTube e Instagram), pelas 21h, com os termos de Agora, peça sonora inspirada neste período de confinamento.