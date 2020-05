Deixem o Pimba em Paz esgotou em 11 minutos. Nova data anunciada para 2 de Junho

Há pouco mais de 12 horas, Bruno Nogueira anunciava que o projecto Deixem o Pimba em Paz regressaria aos palcos a 1 de Junho, desta feita com uma apresentação no Campo Pequeno, no primeiro dia em que as salas de espectáculos têm autorização do Governo para reabrir. Em 11 minutos, divulgou esta quinta-feira a promotora Everything is New, foram vendidos todos os bilhetes disponíveis para o espectáculo, pelo que foi anunciada uma nova data para o dia 2.

A propósito do anúncio inicial, Bruno Nogueira especificava que a actuação aconteceria “sem cobertura”, assegurando que, entre máscaras, vendas para apenas 50% da plateia total e bilhetes com um “preço simbólico” de cinco euros, seriam garantidas as distâncias de segurança entre espectadores. “Ansioso por poder estar convosco outra vez, para reaprendermos a andar”, acrescentava o humorista, que, durante o período de confinamento, se manteve ocupado com Como é que o Bicho Mexe? “As festas populares foram canceladas, mas Junho não é Junho sem música pimba”, frisou, por sua vez, a Everything is New, prometendo “um regresso em grande para que possamos dançar e festejar” depois de “dois meses e meio em isolamento”.

Esta manhã, depois de esgotados os ingressos, Bruno Nogueira perguntou “como é que se agradece isto?” nas stories do Instagram. Anunciada a segunda data, apenas apontou: “só se for assim.”

A ideia por detrás de Deixem o Pimba em Paz passa por dar “outra vida” a canções que fazem parte do imaginário popular português, criando “arranjos de jazz e pop onde são pouco prováveis” e incluindo no seu alinhamento Ágata, Marante, Marco Paulo ou Quim Barreiros, entre outros nomes. “Queria explorar o potencial do pimba para lá do que as pessoas conhecem”, explicava Bruno Nogueira à Lusa, insatisfeito com “essa coisa de rotular a música”. “O pimba passa em festas e bailes, mas não é tudo brega, também abrange histórias que podiam passar-se com qualquer um”, assinalava.

Deixem o Pimba em Paz, espectáculo estreado em Setembro de 2013, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, por Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, vocalista dos Clã, conta com direcção musical de Filipe Melo e produção de Nuno Rafael. Salvador Sobral e Samuel Úria, que já tinham sido anunciados como convidados especiais para a primeira apresentação, repetirão a façanha no dia seguinte.