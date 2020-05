Wes Anderson, Sofia Coppola ou Apichatpong Weerasethakul na “marca Cannes”: anúncio a 3 de Junho

A notícia é da Variety: The French Dispatch de Wes Anderson, Another Round, de Thomas Vinterberg e Comes Morning de Naomi Kawase estarão entre os “cerca de 5o títulos” que o director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, anunciará a 3 de Junho como possuidores da marca Cannes 2020.

Isto é, uma selecção de uma selecção: a forma que o festival encontrou para, cancelada a normalidade da edição 2020 devido à pandemia da covid-19, não esquecer os filmes que tinham confiado às diferentes sessões da Selecção Oficial (Competição e Un Certain Regard) ou ainda à paralela Semana da Crítica o seu momento de descoberta e de visibilidade mundial. E é uma forma de Cannes, mesmo não decorrendo como festival em 2020, não permitir que alguém toque na sua pedra de toque; o espaço para os filmes de prestígio (e) de autor. Que lhe pertence inteiramente, basta pensar o que aconteceu a Parasitas, de Bong Joon-ho, Palma de Ouro o ano passado.

Para que serve a “marca 202o”, que também terá sido aceite por François Ozon para o seu Ete 85, por Apichatpong Weerasethakul para o seu Memoria ou por Sofia Coppola para o seu On the Rocks? Prestígio. O que acontecerá aos filmes com a curadoria “Cannes 2020"? Como Frémaux tem explicado em entrevistas, ou se estreiam entre Junho e Maio, porque isso se integra nas respectivas estratégias de distribuição, ou passeiam essa curadoria em outros festivais e os primeiros a acontecer seriam San Sebastian ou Toronto, que ao que tudo indica estreará mundialmente The French Dispatch, que tem Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand e Timothée Chalamet no cast. Esse era o filme que iria abrir a cancelada edição 2020 de Cannes.

Vários festivais estão disponíveis para aceitar os filmes com a curadoria de Cannes (Toronto, San Sebastian, Nova Iorque, Busan, Deauville, Angouleme e Mexico, segundo a Variety), até mesmo em secções competitivas. Até o “segundo” festival de Frémaux, o Lumière, em Lyon. Já Veneza... depois de uma declaração de amor inicial, em que o Lido se propunha colaborar com a Croisette e ajudar Cannes num dos seus períodos mais difíceis, fontes da Variety asseguram que a marca Cannes não poderá ser mostrada na competição de Veneza que até terá ficado com Tre Pani, de Nanni Moretti, e DNA , de Maiwenn, inicialmente títulos do festival francês, para o seu próprio concurso.

Há ainda outro conjunto de filmes: aqueles que preferem esperar por Cannes 2021. Serão os casos de Annette de Leos Carax, com Adam Driver e Marion Cotillard, Par un demi-clair matin, de Bruno Dumont, com Lea Seydoux, Petrov’s Flu, de Kirill Serebrennikov, Ahed’s Knee, de Nadav Lapid, Comédie Humaine, de Xavier Giannoli e Benedetta, de Paul Verhoeven — o produtor do filme, Said Ben Said, anunciou há semanas no seu instagram que o filme tem estreia marcada para Maio de 2021, o que para bom entendedor...