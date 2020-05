Urgências do Hospital Beatriz Ângelo encerradas apenas a doentes transportados pelo INEM

As urgências do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, continuam abertas, ao contrário da informação que tem circulado, esta terça-feira, nas redes sociais. A unidade hospitalar colocou, na sua página de Facebook, uma publicação onde explica que apenas está condicionado, de forma temporária, aos doentes transportados pelo INEM. Todos os outros utentes continuam a ser admitidos no hospital.

“O Hospital Beatriz Ângelo informa que, ao contrário do que está a ser veiculado nas redes sociais, neste momento a Urgência do Hospital não está encerrada. Os doentes a necessitar de atendimento urgente no HBA continuam a poder dirigir-se ao Hospital sem limitações”, escreve o hospital.

Fonte oficial adiantou ao PÚBLICO que a situação deverá ser regularizada nas próximas horas. Esta limitação deveu-se à afluência dos utentes às urgências. A mesma fonte relata que a unidade hospitalar, além da pressão exercida pelas “urgências normais”, conta ainda com um elevado número de casos de pacientes infectados com a covid-19.

A página do PSD Loures partilhou a informação de que as urgências se encontravam totalmente fechadas, com a publicação a cerca partilhada mais de 500 vezes. A concelhia social-democrata actualizou a informação, após a divulgação do esclarecimento do hospital.