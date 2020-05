Mais 14 mortes em Portugal. Número de infectados sobe 0,9%

Portugal conta, esta quarta-feira, com mais 14 mortos por covid-19 – o que equivale a um aumento de 1,04% nas últimas 24 horas – somando-se, no total, 1356 vítimas. Há mais 285 casos de infecção, um crescimento de 0,9%, num total de 31.292 casos confirmados. Dos novos casos, sabe-se que 277 (ou seja, 97% dos novos casos) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os dados constam do boletim epidemiológico actualizado diariamente pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Sabe-se, ainda, que 18.349 pessoas foram dadas como curadas, mais 253 pessoas do que na terça-feira. Estão internadas 510 pessoas e, dessas, 66 estão em unidades de cuidados intensivos (são menos cinco casos do que na terça-feira).

Actualmente, registam-se 11.587 casos de infecção activos em Portugal (valor calculado depois de subtraído o número de mortes e de recuperados ao total de caso confirmados).

A taxa de letalidade global cifra-se, esta quarta-feira, em 4,3%, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 16,9%.

Desde o dia 1 de Março foram realizados mais de 770 mil testes de diagnóstico em Portugal, afirmou o secretário de Estado António Lacerda Sales. “Já foram feitos em Maio mais testes do que no mês de Abril”, explicou, dizendo que “a situação [de testes positivos] não é igual em todo o país”. No total nacional, desde o dia 11 de Maio, “a taxa de casos positivos foi sempre inferior a 5%”.

“O que está a acontecer em Lisboa foi o que aconteceu noutras zonas do país”

A região Norte continua a ser aquela que mais casos soma desde o início de Março: são 16.703 casos confirmados. A seguir surge a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 10.055 casos positivos. Olhando para a informação disponível por concelhos percebe-se que Lisboa continua a concentrar o maior número de casos (2254), seguida de Vila Nova de Gaia (1553) e Porto (1349).

Sobre o maior número de casos positivos dos últimos dias ter sido registado na região de Lisboa e Vale do Tejo, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas afirma que “o que está a acontecer em Lisboa foi o que aconteceu noutras zonas do país”. “Há circulação do vírus” pelo país, disse, propagação essa que “é diferente segundo as localidades”. Também a resposta difere porque “as populações não são todas homogéneas” e depende da resposta dada pelas autarquias, polícias e segurança social.

Graça Freitas esclareceu ainda que a maior parte destas pessoas tem sintomatologia ligeira e tem de ficar na sua habitação. “O que determina ficar em casa a recuperar é o estado clínico, que neste caso tem sido positivo porque são adultos jovens.” A prioridade para já é “procurar activamente casos positivos e os contactos próximos de um caso”.

Em relação aos casos de covid-19 confirmados em bairros sociais, a directora-geral da Saúde afirmou que a testagem e o confinamento dependem da “dinâmica da doença e da circulação do vírus”. “Não é por se tratar de um bairro social que se confina todo o bairro”, asseverou Graça Freitas. Ainda que as pessoas sejam informadas das vantagens de fazer o teste, “não é o teste que determina a necessidade de confinamento obrigatório. Mesmo sem teste, a autoridade de saúde pode determinar o confinamento de alguém que tenha estado em contacto próximo” de alguém infectado.

António Lacerda Sales lembrou ainda que o vírus SARS-CoV-2 “é um vírus democrático, atinge toda a gente independentemente da condição social”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desconfinamento "parece ter corrido bem"

O secretário de Estado da Saúde acredita que têm sido respeitadas as informações e directrizes, mas que é preciso “manter esta mensagem de cautela”. “As duas anteriores fases de desconfinamento parece que correram bem, mas há sempre imprevisibilidade no decorrer do surto”, afirmou – daí que não queira antecipar quaisquer decisões. Disse ainda que haverá uma nova reavaliação na quinta-feira e referiu que tudo isto são “avaliações e não balanços”. “Vamos esperar a altura certa” para fazer balanços, afirmou.

“Apesar de tudo, a nossa tendência é de facto para decrescer”, acrescentou a directora-geral da Saúde, Graça Freitas. “Com as cautelas que temos tido sempre, tudo aponta para que a incidência de novos casos esteja a reduzir”, afirmou, argumentando que “isso não pode descurar a nossa atenção e as nossas medidas” e que o princípio deve ser sempre o da precaução. E terminou: “Só quando a pandemia acabar é que podemos relaxar a nossa atenção.”