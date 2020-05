Chegada de surtos a zonas de maior pobreza torna contenção mais difícil

Os casos positivos de infecção pelo novo coronavírus em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continuam a crescer de dia para dia, ao contrário do que está a acontecer no resto do país, onde os números de novas infecções são agora reduzidos. Nesta terça-feira a Direcção-Geral da Saúde deu conta de um novo acréscimo na região — dos 219 novos casos notificados, 211 eram de LVT, ou seja, 96% do total. Um fenómeno que se justifica por “alguns factores, entre eles alguns surtos mais ou menos localizados”, justificou a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa para balanço da situação epidemiológica da covid-19.

