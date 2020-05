Na Campeã há três garranos a ajudar a diminuir o risco de incêndio

O sol queima e, a primeira vez que a professora Filipa Torres-Manso pára no caminho de terra que estamos a percorrer há minutos, para indicar a parcela onde iremos encontrar os garranos, olhamos e não os vemos. Parece estranho, porque nada tapa a vista, a parcela de terreno está toda ali e, mesmo assim, não se vislumbram os três cavalos oriundos do Minho que se mudaram para Trás-os-Montes, para aquele terreno baldio do Vale da Campeã (Vila Real), um sítio Rede Natura 2000 Alvão-Marão. “Mas eles estão lá”, diz, sorridente, a engenheira zootécnica Ana Sofia Santos.

Continuar a ler