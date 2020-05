Saiba quantas pessoas podem estar na sua praia

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já estabeleceu a capacidade que cada praia tem para receber banhistas, no contexto do combate à pandemia da covid-19. Para já foi conhecida ao fim da tarde desta quarta-feira a lotação das praias do Barlavento e Sotavento algarvio, do Tejo e do Oeste. Nos próximos dias será conhecida a capacidade das restantes praias do país. Por exemplo, a Praia do Amado, em Aljezur, tem capacidade para para 1300 utentes e a Praia de Santo António, na Costa da Caparica (Almada), pode receber 1200 pessoas. Já a Praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, tem lugar para 12.100 banhistas. A época balnear 2020 começa a 6 de Junho.

A APA utilizou um conjunto de critérios para definir a área de areal utilizável, considerando as características biofísicas e faixas de salvaguarda ao risco costeiro, tendo como referência, o limite lateral das praias definido.

Fez ainda a avaliação das condições morfológicas e oceanográficas das praias para identificação daquelas em que a influência da maré condiciona significativamente a utilização do areal e determinação do respectivo diferencial de área.

pdf O número de pessoas que cada praia pode receber Descarregar

Calculou também a utilização de uma área de 8,5 m2/pessoa, considerando o distanciamento físico necessário por razões sanitárias.

Em praias não urbanas, foram ponderados os valores obtidos face aos equipamentos e infra-estruturas existentes, em particular o estacionamento e a sensibilidade ambiental da envolvente da praia. Foram também identificadas das praias de uso limitado, em que a área utilizável é fortemente condicionada por faixas de salvaguarda ao risco costeiro associadas a arribas ou acessos.

“Em contexto covid importa garantir a distância de segurança e a consequente redução da capacidade de ocupação do areal em determinadas praias”, afirma a APA em comunicado.

Veja a capacidade das praias do Barlavento e Sotavento algarvio, do Tejo e do Oeste.