Elas ao Som da Fábrica: estudantes da Beira Interior resgatam histórias de operárias dos lanifícios

Alunos da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã estão a desenvolver um projecto que visa resgatar histórias das mulheres operárias da indústria dos lanifícios, cujo resultado será apresentado em formato digital face à covid-19.

Dinamizado pela turma finalista do curso de Ciências da Cultura da UBI, o projecto tem a denominação #ElasAoSomDaFábrica e “pretende resgatar memórias materiais e imateriais das mulheres operárias fabris na indústria de lanifícios da Covilhã e região que circunda a Serra da Estrela”, explicam os dinamizadores, em comunicado enviado à agência Lusa.

“O Elas ao Som da Fábrica foi, inicialmente, pensado em formato presencial. Agora, adaptado para o digital, mantém a essência do formato original: dar ênfase ao papel desempenhado pela mulher operária, na indústria de lanifícios, essencialmente, no período da diáspora.”

Segundo a informação, o trabalho também tem uma componente via rádio e o principal foco é o de “não deixar cair em esquecimento as histórias de vida que são comuns a toda uma geração de mulheres”.

Apresentado nos dias 5, 6 e 7 de Junho, o #ElasAoSomDaFábrica integra actividades digitais que permitirão ao espectador ter a oportunidade de se envolver em vários momentos culturais que comportam música, pintura, dança e cinema.

“Além de testemunhos reais das protagonistas, haverá um espaço para que o público possa dar o seu contributo artístico através do concurso ‘A mulher e a fábrica’, a lançar em breve, terminando com uma performance musical”, acrescentam os alunos da UBI.

Este projecto é desenvolvido em articulação com a candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027, em parceria com o Museu dos Lanifícios e a CooLabora.

O início das actividades está marcado para as 18h de 5 de Junho com a apresentação do teaser do projecto, seguido de um áudio de operárias, um momento performativo, um momento de dança e do visionamento de curtas-metragens relacionadas com o tema, bem como dos trabalhos da realizadora Vanessa Duarte (Da meia-noite para o dia) e da realizadora Luísa Soares (Trama).

A 6 de Junho, também a partir das 18h, as actividades integram um áudio de operárias, o visionamento de um making of dos artistas e a apresentação de um momento musical com as Cantadeiras da Casa do Povo do Paul. A 7 de Junho, além de um áudio com as operárias, haverá um momento musical com um artista.