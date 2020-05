De Markl a Carlos Paredes: no novo mural de Benfica cabem 15 portugueses

Desde a noite desta terça-feira, 26 de Maio, que a rua das Garridas, junto ao Palácio Baldaya, em Lisboa, tem um novo mural no qual estão retratadas figuras portuguesas como o compositor e guitarrista Carlos Paredes, os actores Vasco Santana, António Feio e Beatriz Costa ou o humorista Nuno Markl. A homenagem é uma iniciativa da junta de freguesia de Benfica. Edis One e Pariz One, ambos artistas urbanos e moradores no bairro lisboeta, foram os responsáveis por passar para graffiti as ilustrações da autoria de Tomás Reis.

Para escolher as 15 figuras do bairro lisboeta a imortalizar no mural, a autarquia contou com o envolvimento da comunidade “através de uma votação lançada na página de Facebook da junta, de uma lista de 24 figuras cuja história de vida está, de algum modo, ligada à freguesia”, informou em comunicado. Deste mural espreitam também o jogador de hóquei em patins António Livramento, as cantoras Madalena Iglésias, Ana Bacalhau e Lena d'Água (e o pai desta última, o futebolista José Águas), o escritor António Lobo Antunes e o irmão João Lobo Antunes, neurocirurgião, o atleta olímpico Francisco Lázaro, o Padre Álvaro Proença e o actor Ruy de Carvalho.

A pintura do mural começou no último sábado e foi terminada já na noite de terça-feira. A inauguração formal da nova peça de arte urbana em Benfica está marcada para as 18h30 desta quinta-feira, 28 de Maio.

De entre as personalidades retratadas no mural, o humorista e argumentista Nuno Markl foi dos primeiros a reagir nas redes sociais, agradecendo a homenagem.

Inicialmente, a ideia seria imortalizar os ilustres da freguesia “numa tela”, disse o presidente da junta, mas a opção pelo mural tem “outro impacto, perpetuando a obra e a homenagem”, considerou. A rua das Garridas, junto ao Palácio Baldaya, foi a escolhida para acolher a peça de arte urbana. “Antigamente, a rua das Garridas era a rua Direita e, por isso, a principal de Benfica”. Uma rua que, segundo o autarca, “estava a pedir um regresso à dignidade e à grandiosidade que teve em tempos”.

Ricardo Marques admitiu que o mural se enquadra num projecto cultural que visa “criar elementos identificativos da história, das figuras e do património de Benfica em vários pontos da freguesia”. Esta é uma iniciativa da junta de freguesia de Benfica que, em 2018, “deu início a este projecto de valorização do espaço urbano através da criação de um mural com o património e personalidades de Benfica, prestando a devida homenagem aos que enriquecem culturalmente a freguesia”, explicou a autarquia em comunicado.