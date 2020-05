Banco Alimentar contra a Fome

Nos últimos dias alguns leitores têm escrito para o PÚBLICO cartas depreciativas sobre o Banco Alimentar e a sua presidente, juntando-se a outras vozes como a de J. Pacheco Pereira em programa televisivo, na semana passada.

Tenho dificuldade em compreender tanta raiva contra uma organização da sociedade civil que supre carências alimentares de centenas de milhares de Portugueses, carências que a presente pandemia só agravou. É claro que a pobreza e a fome têm causas muito concretas, económicas e políticas, que podem e devem ser incansavelmente combatidas. Mas, enquanto não vem a sociedade perfeita em que alguns acreditam, só temos de louvar e apoiar aqueles que, também incansavelmente, acodem no imediato aos pobres e a quem ficou sem rendimentos para alimentar a família. Que seria da nossa sociedade sem o Banco Alimentar, a Cáritas e tantas outras instituições que vivem para minorar o sofrimento dos outros? Acaso alguém acredita que o Estado se poderia substituir a elas?

Teresa Seruya, Lisboa

Marcelo e Costa

Na visita à fábrica da Autoeuropa, António Costa anunciou, de forma implícita, o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa a uma eventual recandidatura à Presidência da República. O actual primeiro-ministro prefere “jogar” pelo seguro e apoiar um candidato com vitória quase certa, mesmo que de outro espectro partidária, a apostar num candidato do próprio e arriscar uma derrota estrondosa, potenciadora de instabilidade política. Por seu turno, Marcelo tem algumas contas a ajustar com o seu antigo partido, facilitando uma convivência pacifica com Costa. Além disso, a popularidade de Marcelo é de tal maneira elevada, que um candidato socialista poderia não obter um número de votos suficientes, para arrecadar a subvenção eleitoral. Algo que seria desastroso para as finanças, já de si, débeis do Partido Socialista.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Aviação

Todos se renderam aos argumentos das companhias de aviação... Era bom conhecer as medidas que vão ser implementadas para manter estéreis os sistemas de ar condicionado durante os voos e de voo para voo. Como se processa habitualmente a renovação e a circulação do ar? Será que o sistema de filtragem é eficaz? São bem conhecidos os problemas criados pela ausência ou deficiência destes sistemas em locais públicos.

Conceição C. Martins