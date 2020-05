Trump ameaça fechar redes sociais, depois de o Twitter ter assinalado uma publicação sua

O Presidente norte-americano ameaçou esta quarta-feira regular ou mesmo “fechar” as empresas de redes sociais, depois de o Twitter ter assinalado uma das suas publicações na rede social com uma ferramenta de verificação de factos.

“Os republicanos sentem que as plataformas de redes sociais silenciam completamente as vozes conservadoras. Vamos regulá-las fortemente, ou fechá-las, antes de permitirmos que isto aconteça”, escreveu Donald Trump no Twitter. “Aprendam a comportar-se, AGORA!!!!”

Na terça-feira, o Twitter assinalou uma publicação de Trump sobre os perigos do voto por correspondência com um ponto de exclamação que direcciona para uma ligação que permite conferir a veracidade da mensagem — foi a primeira vez que fez isto a uma publicação de Trump, após anos de críticas que apontavam o dedo à empresa por ser demasiado benevolente com as informações duvidosas transmitidas pelos líderes políticos.

Apesar de ter usado este sistema de voto no passado, Trump disse que este tipo de votação está intimamente ligado à falsificação eleitoral, facto que não é suportado por provas.