Protestos em Hong Kong, agora por causa do hino chinês, reprimidos pela polícia

A polícia de Hong Kong deteve pelo menos 240 pessoas e utilizou gás pimenta para dispersar milhares de manifestantes, no dia em que uma controversa lei que pretende criminalizar quem desrespeitar o hino chinês está a ser debatida no Conselho Legislativo.

Os manifestantes pró-democracia convocaram manifestações perto do Conselho Legislativo, no entanto, a polícia de choque rapidamente dispersou as pessoas que se aglomeravam no local. Os protestos moveram-se então para outros pontos da região, fazendo subir a tensão.

Nas zonas de Central e Causeway Bay, os manifestantes bloquearam o trânsito, arremessando caixotes do lixo, e a polícia utilizou gás pimenta para os dispersar. As autoridades fizeram dezenas de detenções, considerando que os protestos eram ilegais.

“A polícia não teve outra opção e precisou de empregar força mínima, incluindo o recurso a gás pimenta, para impedir o comportamento ilegal e violento [dos manifestantes]”, justificou a polícia de Hong Kong, num comunicado citado pelo The Guardian.

As ruas perto do Conselho Legislativo estão cortadas desde terça-feira, com muitas lojas, bancos e escritórios fechados. O contingente policial foi reforçado, e segundo a Reuters, dezenas de jovens foram obrigados pela polícia a sentarem-se em passeios, para serem revistados.

O projecto de lei em debate esta quarta-feira, além de pretender criminalizar quem desrespeite o hino, numa pena de prisão que pode ir até três anos, pretende ainda que este hino seja ensinado nas escolas, sendo visto pelos activistas pró-democracia como mais uma linha vermelha ultrapassada que põe em causa a autonomia da região face a Pequim. Acresce que a China pretende introduzir uma lei de segurança nacional a proibir todos os actos secessionistas, interferência externa e terrorismo na região administrativa, o que tem levado ao aumento dos protestos em Hong Kong.

“Queremos proteger a nossa liberdade de expressão. Não será mais Hong Kong, mas sim outra cidade chinesa”, afirmou um dos manifestantes ao South China Morning Post.

No passado domingo, cerca de 200 pessoas foram detidas em Hong Kong por protestos contra a lei de segurança nacional chinesa. Enquanto decorriam os protestos e os confrontos entre polícia e manifestantes, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China defendia, na Assembleia Popular Nacional, a rápida aplicação da nova legislação em Hong Kong. A lei de segurança nacional deverá ser imposta na quinta-feira.