Detidas 26 pessoas em França e na Bélgica pelo envolvimento na morte de 39 vietnamitas em camião

Foram detidas 26 pessoas em França e na Bélgica, esta terça-feira, suspeitas de envolvimento na morte de 39 vietnamitas num camião em Essex, no Reino Unido, em Outubro de 2019. Alegadamente, os detidos fazem parte de uma rede de tráfico de seres humanos.

A operação decorreu em conjunto pelos dois países nas regiões de Paris e Bruxelas. Metade das detenções ocorreu em França e a outra metade na Bélgica. Entre os detidos há onze cidadãos vietnamitas e dois marroquinos, segundo escreve a agência France-Presse. Dos 39 mortos, 31 eram homens e oito mulheres, com idades entre os 15 e os 44 anos.

Os detidos são suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa que transportava ilegalmente, há meses, dezenas de imigrantes sem documentos do Sudeste Asiático, especialmente do Vietname, para o Reino Unido, de acordo com o procurador-geral francês, Rémy Heitz, citado pelo jornal espanhol El País.

“Estas actividades criminosas eram particularmente perigosas devido às condições de transporte que ameaçavam a vida”, refere o comunicado da Europol (Serviço Europeu de Polícia). Os detidos são acusados de homicídio involuntário e tráfico de seres humanos, entre outros crimes.

Além das detenções, as autoridades revistaram 27 casas (15 em Bruxelas e 12 em Paris) e apreenderam três veículos, dinheiro e equipamento electrónico. Foram ainda encontrados 21 imigrantes ilegais, que foram colocados em segurança, acrescenta o comunicado da Europol.

Em Outubro do ano passado, já tinham sido detidas quatro pessoas por envolvimento no caso: o condutor do camião; um homem de 48 anos, natural da Irlanda do Norte; e um casal de 38 anos, residente em Warrington, Inglaterra. Foram detidos por suspeita de tráfico de pessoas e de homicídio culposo.

Em Novembro, o condutor do camião acabaria por se declarar como culpado. Já em Fevereiro deste ano, foram detidas seis pessoas no Vietname e foi emitida uma ordem de captura para um outro suspeito que reside na República da China.