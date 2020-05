Agente da polícia de Minneapolis matou negro. Quatro agentes foram despedidos

Quatro polícias de Minneapolis foram despedidos na madrugada desta quarta-feira, por terem causado a morte de um homem negro, desarmado, que foi imobilizado na rua por um dos agentes com um joelho em cima da sua garganta até ser morto. Um vídeo divulgado no Facebook mostra a operação policial e ouve-se George Floyd a dizer “não consigo respirar”.

A morte aconteceu na segunda-feira, e na madrugada de terça para quarta, depois de ser divulgado o vídeo, milhares de manifestantes foram para as ruas e um grupo tentou invadir a esquadra de onde eram os polícias que mataram George Floyd, de 47 anos. Os manifestantes atiraram garrafas de água e outros projécteis, descreve o jornal Minneapolis Star-Tribune. Polícia com equipamento anti-motim tentou dispersar o protesto, usando gás lacrimogéneo e armas não letais.

“Ser negro na América não deve ser equivalente a uma sentença de morte”, afirmou o presidente da câmara, Jacob Frey, visivelmente abalado, citado pelo jornal local, frisando que o agente usou uma manobra não autorizada contra George Floyd. Os polícias estavam a deter Floyd porque correspondia à descrição de alguém que pagou uma compra com uma nota falsa de 20 dólares.

“Durante cinco minutos, vimos um polícia branco pressionar o joelho contra o pescoço de um homem negro. Cinco minutos. Quando se ouve alguém a pedir ajuda, é suposto ajudarmos. Este agente falhou no sentido mais básico, mais humano”, declarou o mayor de Minneapolis. George Floyd morreu já no hospital.

O chefe da polícia de Minneapolis tinha anunciado o despedimento destes quatro agentes na terça-feira de manhã, e ao mesmo tempo revelou que a seu pedido o FBI vai investigar o que se passou. O mayor, no entanto, disse que seja qual for o desenlace da investigação, o factor raça foi importante na morte deste homem em custódia da polícia. Foi Jacob Frey que anunciou o despedimento dos polícias no Twitter. “Esta é a decisão certa”, afirmou.

O caso traz à memoria o de Eric Garner, morto em 2014 em Nova Iorque, quando foi imobilizado pela polícia numa manobra equivalente, porque estaria a vender cigarros ilegalmente - e também dizia aos polícias “não consigo respirar”.