Ponte de Lima investe 500 mil euros na erradicação de espécies invasoras do rio Lima

A Câmara de Ponte de Lima vai investir mais 500 mil euros em dois projectos para, a partir de Junho, erradicar espécies exóticas que invadem as margens e as águas do rio Lima, informou nesta quarta-feira fonte autárquica.

“Estas espécies estão a invadir e a ocupar toda a área útil do rio, constituindo um problema, desde logo, para as outras espécies aquáticas que ficam com o seu espaço reduzido, provocando a deterioração da qualidade da água. Há ainda o impacto na fauna, sobretudo ao nível das espécies de peixes, e um impedimento ao normal desenvolvimento de actividades turísticas e até desportivas no leito do rio. É um obstáculo à prática da canoagem ou apenas para um simples banho no rio”, explicou à Lusa o chefe da unidade de recursos naturais e rurais daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo.

Gonçalo Rodrigues explicou que um dos projectos, no valor de 456 mil euros, vai permitir “fazer um trabalho que nunca tinha sido feito ao nível da erradicação de espécies exóticas invasoras aquáticas, no leito do rio Lima”. Para esta acção, a empreitada foi lançada a concurso público na sexta-feira.

“A zona mais infestada por espécies como, por exemplo, a pinheirinha ou a elódea-comum está identificada entre o açude e o viaduto da auto-estrada A3. Não sendo um problema recente, notámos que ultimamente o problema estava a provocar um conjunto de impactos indesejáveis no plano de água entre o açude e o viaduto da A3, sendo que a limpeza vai estender-se até ao limite dos concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez”, especificou.

Já outra acção, que representa um investimento de cerca de 60 mil euros, pretende dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras terrestres (acácias e austrálias, entre outras) nas margens do rio Lima, classificado como Sítio de Importância Comunitária (SIC).

“Juntando todos os projectos que temos vindo a realizar para combater as espécies terrestres o investimento está muito próximo do valor do que vamos investir agora para erradicar as invasoras aquáticas”, destacou.

O projecto permitirá ainda “ampliar a área intervencionada até à totalidade da extensão do SIC Rio Lima, inserida nos limites administrativos do concelho de Ponte de Lima”.

Ambos os projectos, financiados por fundos do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e meios do município, vão decorrer a partir de Junho e até Outubro, tal como determina um parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As acções, “validadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), vão ainda permitir avaliar a eficácia dos métodos aplicados e do impacto real ou potencial sobre espécies e “habitats”, bem como definir as condições para a realização de acções de controlo de continuidade e criar/adoptar soluções inovadoras de monitorização de espécies exóticas invasoras com vista à prevenção e detecção precoce de focos de dispersão destas espécies no SIC Rio Lima”.

A candidatura “integra, também, a realização de actividades sensibilização dos diversos públicos-alvo e divulgação da problemática das espécies exóticas invasoras”.

O rio Lima nasce a 975 metros de altitude, na província de Ourense, na Galiza. Entra no Alto Minho, próximo do Lindoso e de Soajo, e passa por Ponte da Barca e Ponte de Lima, desaguando no oceano Atlântico, em Viana do Castelo, após percorrer um total de 135 quilómetros.