Pescador cai de arriba numa praia em Sintra obrigando a resgate aéreo

Um pescador caiu, esta quarta-feira, de uma arriba na Praia de Magoito, em Sintra, distrito de Lisboa, e teve de ser resgatado por um helicóptero da Força Aérea, numa operação coordenada pela Polícia Marítima, que mobilizou 24 operacionais.

“Para minimizar os ferimentos, a Polícia Marítima pediu o apoio da Força Aérea, para ser retirado por via aérea”, afirmou à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), comandante Fernando Pereira da Fonseca, indicando que o pescador foi resgatado pelas 20 horas, duas horas após o alerta.

A operação de resgate por helicóptero registou “algumas dificuldades, porque a zona de acesso é muito difícil”, apontou Fernando Pereira da Fonseca, explicando que o pescador “caiu quase de uma altura de 100 metros”.

A vítima “tem uma suspeita de traumatismo craniano”, adiantou o comandante, referindo que vai ser transportada para o hospital local.

Enquanto aguardava o resgate por via aérea, o pescador de pesca lúdica já estava a receber tratamento médico, referiu o porta-voz da AMN, estrutura que integra a Polícia Marítima.

Sobre a comunicação da ocorrência, o comandante Fernando Pereira da Fonseca adiantou que “alguém terá visto e deu o alerta e os meios foram para o local”.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), o alerta para uma ocorrência de busca e resgate de pessoas foi dado pelas 18 horas, na Praia de Magoito, em Sintra.

No local, estiveram 24 operacionais, apoiados por sete meios terrestres e um meio aéreo, de acordo com informação da ANEPC. Além da Polícia Marítima e da Força Aérea, no local estiveram os bombeiros de Sintra.