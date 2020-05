Em Junho, Reguengos de Monsaraz abre dois novos complexos turísticos

A abertura de dois novos complexos turísticos, em Junho, vai deixar o concelho de Reguengos de Monsaraz, nas margens do Alqueva, no Alentejo, com uma oferta “muito próxima de duas mil camas”, confirmou o presidente do município.

As duas novas instalações turísticas vão ajudar a espalhar um “clima de confiança” para o arranque definitivo de outras pequenas unidades distribuídas pelo concelho, cuja abertura foi atrasada devido à pandemia de covid-19, disse José Calixto à Lusa.

Na globalidade, o concelho alentejano vai passar a dispor de quase duas mil camas turísticas, distribuídas por mais de 120 unidades, incluindo os alojamentos locais.

Uma das unidades a inaugurar em 1 de Junho, o Monte das Serras, está situada na freguesia de Corval, que faz fronteira com o concelho vizinho de Alandroal.

A outra, o Montimerso, na vila de Monsaraz, nas margens da barragem do Alqueva, tem inauguração marcada para o mesmo dia, em regime de soft-opening, começando a receber hóspedes no dia 10 de Junho.

Ambas as unidades abrem com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, que atesta o cumprimento das recomendações da Direcção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus.

José Calixto disse pretender que o selo seja “a norma” no concelho, incluindo as unidades de alojamento “mais pequenas e com serviço muito personalizado” que ajudarão Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, a ter “uma oferta distinta do turismo de massas”.

Neste concelho, a Casa do Barro – Centro Interpretativo da Olaria de São Pedro do Corval e os postos de turismo de Monsaraz e de Reguengos de Monsaraz já estão certificados com o selo Clean & Safe.

Os monumentos e os museus da responsabilidade da câmara também vão ter o selo atribuído pelo Turismo de Portugal.