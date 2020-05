Portugal pode ir buscar 26 mil milhões ao novo fundo de recuperação económica

Portugal será elegível para um financiamento global de 26,361 mil milhões de euros no âmbito do novo instrumento de recuperação e resiliência de 750 mil milhões de euros proposto pelo executivo comunitário para apoiar a retoma e transformação da economia da União Europeia.

Segundo a chave de alocação dos fundos, Portugal poderá beneficiar de transferências directas (subvenções) no valor de 15,526 mil milhões de euros, e ainda aceder a uma parcela adicional de 10,835 mil milhões em empréstimos em condições favoráveis (segundo as estimativas dos serviços técnicos da Comissão).

O financiamento do novo instrumento não vai seguir o modelo de “empréstimos por empréstimos”, como exigiam os líderes “frugais”, mas também não vai ser o “dinheiro grátis” que reclamavam os governos dos países mais afectados pela pandemia do novo coronavírus. Para aceder aos fundos, os Estados-membros vão ter de respeitar condições estritas e comprometer-se com a execução de um plano de reformas previamente negociado com Bruxelas.

De acordo com a proposta desvendada nesta quarta-feira pela Comissão Europeia, os países interessados em recorrer ao novo instrumento baptizado como “Próxima Geração UE” serão obrigados a submeter à aprovação um detalhado plano nacional de recuperação e resiliência: um Programa Nacional de Reformas mais abrangente, definido “em linha com as recomendações específicas do Semestre Europeu, as prioridades dos respectivos planos nacionais de energia e clima, e articulado com as acções dos planos territoriais de transição justa e os acordos de parceria e programas operacionais do quadro financeiro plurianual”.

Não se exige exactamente a assinatura de um “memorando de entendimento”, com metas macroeconómicas a ser atingidas em troca do financiamento extraordinário, que estará disponível para todos os Estados-membros numa base voluntária. Mas a transferência do dinheiro implica a definição de um caderno de encargos para a dupla transição energética e digital, que terá de ser aprovado pela Comissão e pelo Conselho da UE (por maioria qualificada).

Ao desenhar o novo instrumento, que quer ter disponível logo no arranque do próximo orçamento de longo prazo, a 1 de Janeiro de 2021, a Comissão procurou respeitar as sensibilidades das duas “facções” que se opõem no debate sobre o financiamento do próximo quadro financeiro plurianual da União. Em termos de volume, modelo de financiamento e alocação das verbas, foram atendidas as exigências de uns e outros, e salvaguardada a ambição de um novo Plano Marshall, com uma dotação extraordinária de 750 mil milhões de euros.

O executivo seguiu a linha defendida pela chanceler da Alemanha e pelo Presidente francês, que defenderam a constituição de um fundo de recuperação de 500 mil milhões de euros, adicional ao orçamento comunitário e distribuído através dos programas já existentes, ou ainda a criar, do quadro financeiro plurianual (subvenções).

A Comissão manteve esse montante inalterado no capítulo das transferências a fundo perdido — mas juntou-lhe uma outra parcela de 250 mil milhões de euros (ou 33,3%), a distribuir na forma de “empréstimos” conforme pediram os frugais.

Mutualização da dívida

Para reunir o montante de 750 mil milhões de euros, o executivo vai directamente aos mercados financeiros, evitando assim que os Estados-membros incorram em mais despesa e aliviando a pressão sobre as finanças públicas no momento em que a margem orçamental dos governos está completamente esgotada.

A Comissão será responsável pela emissão de dívida em nome dos 27, beneficiando no seu financiamento do rating de AAA e garantindo o seu reembolso através de um aumento para 2% do tecto dos recursos próprios do orçamento comunitário, que, segundo as contas do executivo, serão suficientes para sustentar o pagamento do capital e dos juros (e para fortalecer a sua posição, o executivo vai pedir para serem acrescentadas novas fontes de recursos próprios ao próximo quadro financeiro plurianual).

Os empréstimos terão maturidades longas, num máximo de 30 anos, e um deferimento dos pagamentos até ao fim do actual quadro plurianual — ou seja, até 2028.

É uma proposta com significado histórico: apesar de já ter assumido operações semelhantes no passado — por exemplo, para financiar os programas de assistência financeira durante a crise do euro —, a envergadura do exercício agora proposto abre definitivamente a porta a uma efectiva mutualização da dívida europeia, e às transferências entre Estados-membros, porventura o maior tabu do processo de construção de uma verdadeira união económica e monetária.

Porém, a Comissão reconheceu também alguns dos argumentos do chamado “grupo dos frugais”, que é constituído pela Áustria, Dinamarca, Países Baixos e Suécia e ameaçava bloquear as negociações para a aprovação do novo pacote de relançamento económico no Conselho Europeu. Daí que o recurso ao novo instrumento de recuperação e resiliência venha carregado de condicionalidades — ou como preferem dizer os técnicos, critérios e condições para a aplicação do dinheiro.

O financiamento só será autorizado para suportar as despesas de investimentos e reformas que aproximem os Estados-membros das metas de redução de emissões de gases de efeito de estufa até 2030 e neutralidade climática até 2050 fixadas pela Comissão Europeia, ou então que promovam a competitividade da indústria ou acelerem a transição da economia para o digital.