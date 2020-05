Plano europeu de recuperação não exige aumento das contribuições nacionais

A Comissão Europeia espera que a emergência da pandemia de coronavírus, e a necessidade de resgatar a economia do continente da pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial, levem os Estados-membros e os grupos políticos do Parlamento Europeu a levantar as suas objecções e ultrapassar as respectivas linhas vermelhas que até agora impediram um acordo para o próximo quadro financeiro plurianual de 2021-27 — e a aprovar o seu “pacote para a recuperação da Europa” em Junho/Julho ou, no limite, no fim do Verão.

Continuar a ler