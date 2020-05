Comissão já tem um número para o seu Plano Marshall: 750 mil milhões

À bazuca de 750 mil milhões de euros do Banco Central Europeu para assegurar o financiamento imediato dos Estados-membros na resposta à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a Comissão Europeia veio esta quarta-feira acrescentar um míssil de quase dois biliões de euros para sustentar os investimentos futuros e as reformas necessárias para a retoma e transformação da economia da UE, mergulhada na pior recessão da sua história com uma quebra de 20% do PIB depois de dois meses de paralisação quase total.

