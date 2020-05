Chave para acompanhar a discussão sobre o fundo de recuperação

Porque é que a Europa está a discutir um fundo de recuperação?

As economias da zona euro estão a passar pelo seu pior momento das últimas oito décadas por causa dos efeitos da pandemia do coronavírus. No primeiro trimestre deste ano, a economia da zona euro já recuou 3,8% (a da UE 3,3%) e todas as previsões apontam para que no segundo trimestre a queda seja muito maior. Este ano será provavelmente o pior em termos económicos desde a Grande Depressão dos anos 30 do século passado e, por isso, para limitar os danos, os Estados estão a ser chamados a intervir, com uma política orçamental expansionista e contra-cíclica.

