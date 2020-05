Eleições no FC Porto: Rui Moreira confirmado na lista de Pinto da Costa

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, faz parte da lista com a qual Jorge Nuno Pinto da Costa se recandidata à presidência do FC Porto, nas eleições dos dias 6 e 7 de Junho. O autarca faz parte do elenco que entra na corrida ao Conselho Superior, um órgão de cariz consultivo.

O apoio de Rui Moreira à reeleição de Pinto da Costa já havia sido confirmado em Setembro de 2019, quando a Comissão de Recandidatura do actual presidente dos “dragões” formalizou a 15.ª candidatura consecutiva do dirigente. Entre os nomes sonantes que assumiam o apoio público a Pinto da Costa, contavam-se também António Oliveira e André Villas-Boas, dois antigos treinadores do clube.

"Orgulho-me muito de o ter nas minhas listas, não por ser meu amigo nem presidente da Câmara Municipal do Porto, mas por ser o presidente que é”, justificou o líder dos “dragões”, durante a apresentação da lista A, no Estádio do Dragão, logo após a entrega das candidaturas a José Matos Fernandes, presidente da Assembleia Geral.

Agora, a ligação do autarca portuense ganha carácter oficial, com a formalização da lista candidata ao sufrágio do início do próximo mês. Depois do anúncio de que Vítor Baía, antigo guarda-redes, iria integrar o elenco dos órgãos sociais, como um dos vice-presidentes, foi a vez de o nome de Rui Moreira ser confirmado como “cabeça de lista” do Conselho Superior. Um órgão de base consultiva que, de resto, já terá a concorrência de uma outra lista, encabeçada por Miguel Brás da Cunha.

“Queremos alterar e aperfeiçoar muita coisa, mas não podemos mudar para continuar a ganhar. A formação tem trabalhado muito bem e tenho de estar satisfeito. Muitas vezes não é reconhecido o seu trabalho, mas ter um nome como o Fernando Gomes poderá ser um élan novo para todos”, acrescentou Pinto da Costa, referindo-se ao antigo goleador do clube, que ficará ligado aos escalões mais jovens.

Eis a lista A:

Direcção

Presidente: Jorge Nuno Pinto da Costa

Vice-presidentes: Adelino Caldeira, Alípio Fernandes, Fernando Gomes, Américo Amorim, Paulo Mendes, Vítor Baía

Vogais: António Borges, Eurico Queirós Pinto, Fernando Gomes (antigo jogador), Luís Fernandes, Pinto de Magalhães, Pinto de Barros, Vítor Carvalho da Silva

Mesa da Assembleia-Geral



Presidente: José Lourenço Pinto

Vice-presidente: Nuno Cerejeira Matos

Secretários: Sardoeira Pinto, Luís Filipe Castro de Araújo, Joaquim Manuel de Sousa Ribeiro

Conselho Fiscal



Presidente: Jorge Guimarães

Vice-presidente: Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira

Secretário: José Manuel Taveira dos Santos

Relatores: José Augusto Saraiva (contas) Luís Filipe Monção (contas), André Ferreira Antunes (contencioso), José Pedro de Sousa Vieira (sindicância)

Conselho Superior

Rui Moreira, Felisberto Querido, Eduardo Vítor Rodrigues, Luís Montenegro, Pedro Marques Lopes, Jorge Filipe Correia, Manuel Macedo, Manuel Pizarro, António Bragança Fernandes, Fernando Cerqueira, Deocleciano Carvalho, Tiago Barbosa Ribeiro, Raúl Peixoto, Luís Artur Ribeiro Pereira, António José Sousa Magalhães, Jorge Cernadas, Matilde Passos Ribeiro, Nuno Cardoso, Manuel Ferreira da Silva, José Barbosa Mota