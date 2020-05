Trabalho de pintor português reconhecido em concurso online de galeria nova-iorquina

Um quadro de um pintor português radicado no Canadá que retrata o meio rural e a agricultura em Portugal foi reconhecido num concurso de uma galeria online de Nova Iorque, confirmou nesta quarta-feira o autor à agência Lusa.

“A pequena agricultura era a forma de subsistência de muitas pessoas em Portugal. Produzia-se para consumo próprio e muitas das vezes os excedentes eram vendidos ou trocados por outros produtos. Assim e em especial nas pequenas aldeias, as pessoas carregavam esses mesmos produtos apregoando pelas ruas o que vendiam”, afirmou Paulo Delgado, de 49 anos.

O quadro Limões do pintor natural de Tomar (distrito de Santarém), no Canadá desde 2010, foi reconhecido na categoria “Prata” no concurso internacional ‘Spring Edition Contest’, organizado pela Awesome Art Prizes que reconheceu dez obras.

O autor sublinhou que este seu trabalho “é baseado na etnográfica de um passado recente em Portugal” destacando que a “geometrização do fundo e as cores fazem sobressair a figura do primeiro plano” e ajudam a transmitir a calma dos pequenos lugares.

O prémio no valor de 2000 dólares americanos (1310 euros) será gasto em serviços de promoção do próprio artista.

“É importante porque é feito por profissionais que conhecem o mercado e a maneira mais eficaz de me apresentar como artista, digo eu. Mas mesmo que não me traga grandes resultados no futuro pelo menos o prazer de o fazer e orgulho de ter o trabalho reconhecido ninguém mo tira”, justificou.

Com uma carreira amadora na pintura com mais de 20 anos, Paulo Delgado explora a etnografia africana e portuguesa e mais recentemente a etnografia aborígene das tribos da costa oeste do Canadá.

Em 2018 dois dos trabalhos do autor foram escolhidos pela Sociedade Canadiana de Artistas para uma Exposição online.