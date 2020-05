Sofia Miguens. Uma viagem pela filosofia contemporânea

A convidada desta semana no podcast 45 Graus é Sofia Miguens, professora catedrática no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e fundadora do MLAG, grupo dedicado à filosofia da mente, linguagem e acção.

A conversa começa por abordar uma peculiaridade da filosofia contemporânea: o facto de coexistirem abordagens e estilos por vezes tão distintos que nem parecem vir da mesma área do conhecimento. Há várias maneiras de organizar estas diferenças de estilo, mas a distinção mais comum é entre filosofia analítica e a filosofia continental, que correspondem também (e não por acaso) a tradições linguísticas específicas. Esta discussão conduz à questão da relação da filosofia com a ciência: será que são, no fundo, a mesma coisa ou, pelo contrário, são irremediavelmente incompatíveis?

Na segunda parte da conversa (a partir dos 35 minutos), passa-se para problemas mais concretos da principal área de investigação de Sofia Miguens: a filosofia da mente, da linguagem e da acção, como por exemplo o chamado “problema mente-corpo”.

No último trecho da conversa, houve ainda tempo para discutir outro tema quente destas áreas: o campo crescente, composto por filósofos e cientistas, que declara que, por muito que nos custe, tudo indica que não temos livre arbítrio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o programa 45 Graus no iTunes, Spotify ou nas aplicações para podcasts.

Descubra os programas da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.