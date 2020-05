O fim do mundo em formato irónico

Dia 27 de Maio, pelas 21h30, a actriz Inês Castel-Branco, o apresentador João Manzarra e o médico Francisco Araújo dão corpo e alma a uma conversa que leva a loucura do desconfinamento ao divã.

Depois da série de encontros dedicados ao estado emocional, individual e colectivo, durante a quarentena, por onde passaram, por exemplo, Marisa Matias, Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), Catarina Gomes, Valter Hugo Mãe, Pedro Cabral Santo e Ana Matos Pires, a conversa muda agora o chip, pondo a loucura deste novo estado de normalidade na fotografia de família, com vista para um Fim do Mundo em Formato Irónico, “imaginativo e realista”.

Organizadas pel’O Manicómio, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, as Conversas no Manicómio acontecem em directo no Facebook do projecto social cuja missão passa por divulgar e legitimar a doença mental nos artistas e “acabar com o estigma associado aos doentes em Portugal”.