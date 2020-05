Deixem o Pimba em Paz sobe na segunda-feira ao palco do Campo Pequeno

O espectáculo Deixem o Pimba em Paz, com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, vai subir ao palco do Campo Pequeno na segunda-feira, contando com participações especiais de Salvador Sobral e Samuel Úria, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o promotor do espectáculo revela que, apesar das festas populares terem sido canceladas e este ano não haver Santos, “Junho não é Junho sem música pimba”.

“Mais de dois meses e meio em isolamento merecem um regresso em grande para que possamos dançar, rir e festejar. Venham daí e celebremos juntos e ao vivo com Deixem o Pimba em Paz”, refere o comunicado.

O espectáculo é uma parceria entre a Everything is New, a Força de Produção, o Campo Pequeno e a Audiomatrix. Será obrigatório o uso de máscara.

“Não é por acaso que numa festa na Quinta do Lago, aos primeiros acordes de uma música do Quim Barreiros, haverá uma debandada de berloques a correr para a pista de dança e a cantar o refrão em alegre e alta voz. O mesmo irá acontecer se, no meio de um churrasco em Massamá, alguém arriscar a mesma música. Os berloques serão porventura menos, mas a alegre e alta voz que canta o refrão terá a mesma força”, pode ler-se no comunicado de apresentação do espectáculo.

Bruno Nogueira adianta na nota haver “ainda outra coisa que estreita o eixo Quinta do Lago-Massamá: nenhum dos habitantes destas regiões sociais sabe muito mais do que o refrão”, sublinhando ser “uma pena, porque o melhor raramente vem no refrão”.

“Ainda assim há poucos assuntos que liguem tão intimamente pessoas com gostos tão distintos. A mim sempre me fascinou o universo pimba. Por inteiro, com as suas letras, músicas, roupas, coreografias, etc., continua Bruno Nogueira.

Sobre o espectáculo acrescenta que se propõe a dar “outra vida a essas canções, juntando músicos que fizeram arranjos de jazz e pop onde eles eram pouco prováveis”, com a ajuda de Manuela Azevedo, vocalista dos Clã. No reportório encontram-se músicas de Quim Barreiros, Ágata, Marante e Marco Paulo, entre outros.

Deixem o Pimba em Paz é uma ideia original e tem direcção de Bruno Nogueira, contando com direcção musical de Filipe Melo e produção de Nuno Rafael (Força de Produção).

Além de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo vão estar em palco Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, e como convidados Salvador Sobral e Samuel Úria.

O espectáculo foi estreado em Setembro de 2013, no Teatro São Luiz, em Lisboa, pelo humorista e a cantora dos Clã.

“Queria explorar o potencial da música pimba para lá do que as pessoas conhecem”, disse então Bruno Nogueira, à agência Lusa. “Incomoda-me essa coisa de rotular a música. O pimba é uma música unificadora, mais popular, passa em festas e bailes, mas não é tudo brega; também abrange histórias que podiam passar-se com qualquer um”, sustentou então o humorista, sublinhando que “a maior parte das pessoas que criticam a música pimba são as primeiras a ir dançar”.

O termo “pimba”, que tem uma conotação pejorativa para determinadas canções da música portuguesa, tem sido utilizado sobretudo desde os anos 1990, quando o cantor Emanuel revelou a canção Pimba, Pimba, em 1995.

Desde então, Deixem o Pimba em Paz percorreu o país, foi editado em disco, alargou universo de canções e convidados, chegou a palcos das comunidades portuguesas, como a celebração do Dia de Portugal, em Newark, nos Estados Unidos, em 2017. Na noite de de Santo António de 2018, animou o primeiro arraial do Capitólio.