SpaceX vai levar dois astronautas da NASA para o espaço. Veja em directo

É o início de uma nova era da agência espacial norte-americana NASA no espaço. Pela primeira vez, os EUA recorrem a uma empresa privada, a SpaceX, para colocar astronautas em órbita. O mundo está também a assistir ao regresso de voos espaciais que partem do solo norte-americano após uma pausa de nove anos. Este especial episódio da NASA passa-se na plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, nos EUA.

O lançamento está marcado para as 21h33 (hora de Portugal continental). Os preparativos tiveram início há várias horas.

A cápsula Crew Dragon, montada no foguetão Falcon 9, vai levar os astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken, dois dos elementos da chamada “tripulação comercial” que trabalha para a NASA, até à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). A chegada ao destino está marcada para esta quinta-feira. Inicialmente previa-se uma curta estadia de apenas duas semanas na estação espacial, mas é provável que permaneçam por lá por mais algum tempo.